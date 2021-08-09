Güneaşıklardan görsel şölen
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Güneaşıklardan görsel şölen

Güneaşıklardan görsel şölen
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Afyonkarahisar'da son dönemlerde üretimi artan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor.

Afyonkarahisar'da son dönemlerde üretimi artan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor. İlde üretimi için çeşitli destekler verilen ve yerel dilde güneaşık olarak adlandırılan bitkinin çiçekleri fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor Son dönemlerde Afyonkarahisar'da ekimi yaygınlaşan ayçiçeği, bölgede temmuz ortalarında çiçeklenmeye başladı.

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyünde sağlı sollu geniş alana yayılan bölgede güneaşık olarak anılan ayçiçeği tarlaları, sarının değişik tonlarıyla, görenlerin ilgisini çekiyor.

Açık hava stüdyosunu aratmayan tarlaların yanında duran vatandaşlar, güneaşık tarlalarını fotoğraflamadan buradan ayrılmıyor.

Güneaşık için çeşitli destekler de mevcut. Konya'nın ardından tohumluk ayçiçeği üretimde ikinci sırada olduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Kentte, 2020 yılında 89 bin dekarlık alanda yaklaşık 21 ton yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretimi gerçekleştirdik. 2021 yılında biz, ayçiçeği üretimini artırmak için fazladan 20 bin dekarlık bir alanda yetiştirilmek üzere 1 milyon 200 bin liralık yüzde 75 hibe destekle üreticilere tohum dağıtımı da yaptık. Tohumluk ayçiçeği üretiminde de Afyonkarahisar, Konya'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 50 bin dekarlık bir alanda da tohumluk ayçiçeğiyle toplamda Afyonkarahisar'da 140 bin dekarın üzerinde ekim alanımız mevcut. " dedi.

Acar, küresel kuraklıktan dolayı bilinçli su kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kentte ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarının büyük bir bölümünde damlama sulama yöntemi kullanıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da yetiştirilen tohumluk ayçiçeklerinin tamamının Romanya, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildiğini vurgulayan Acar, "Geriye kalan yağlık ve çerezlik ayçiçekleri de genellikle iç piyasada kullanıyor. Tohumluk ayçiçeği üretimi sonrası seçilmesi ve izolasyon işlemleri, Afyonkarahisar'ın istihdamını da katkı sağlıyor. Ayrıca, Kütahya karayolu üzerindeki Anıtkaya köyünde çok yoğun bir şekilde ayçiçeği ekimi var. Bu mevsimde ayçiçekleri sapsarı olduğu için yoldan geçenlere de görsel manzaralar oluşturuyor. Yol üzerinde tarlaların yanında durup ayçiçekleriyle fotoğraf çektiren insanları da görüyoruz. " diye konuştu. Afyonkarahisar ayçiçeği tarla destek güneaşık günebakan

Kaynak: Habermetre

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