Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı Tekirdağ'da 7 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Gündüz vakti "pes" dedirten hırsızlık anı kameralara anbean yansıdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 7 bin lira değerindeki park halindeki motosikletin çalınma anı anbean kaydedildi. İlçe merkezinde ikamet eden Süleyman Atay, 3 ay önce aldığı yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletini, Camiatik Mahallesi Kavak Sokak üzerine park etti. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Süleyman Atay'ın motosikleti öğle vaktinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, 7 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kaynak: İHA