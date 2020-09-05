Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı
Tekirdağ'da 7 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Gündüz vakti "pes" dedirten hırsızlık anı kameralara anbean yansıdı.
05.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:24
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 7 bin lira değerindeki park halindeki motosikletin çalınma anı anbean kaydedildi.
İlçe merkezinde ikamet eden Süleyman Atay, 3 ay önce aldığı yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletini, Camiatik Mahallesi Kavak Sokak üzerine park etti.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Süleyman Atay'ın motosikleti öğle vaktinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI
Öte yandan, 7 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA