Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı

Tekirdağ'da 7 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Gündüz vakti "pes" dedirten hırsızlık anı kameralara anbean yansıdı.

05.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:24

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 7 bin lira değerindeki park halindeki motosikletin çalınma anı anbean kaydedildi.

İlçe merkezinde ikamet eden Süleyman Atay, 3 ay önce aldığı yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikletini, Camiatik Mahallesi Kavak Sokak üzerine park etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Süleyman Atay'ın motosikleti öğle vaktinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, 7 bin lira değerindeki motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Meral Akşener Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ankara Göztepe Sakarya
Şu an buradasınız: Park halindeki motosikletin çalınma anı kameralara anbean yansıdı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 19:52:12. #1.15#
title