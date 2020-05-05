Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
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Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı

Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
05.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:43

Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Samsun'da gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı.

Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı

SAMSUN - Samsun'da gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Anıt Park'ta alkollü bir şahıs taşkınlık çıkardı. Alkolün de etkisiyle yoldan geçen vatandaşlara laf attı. "Seni öldürürüm" diye tehdit ederek bir vatandaşın üzerine yürüdü. Ayakta durmakta zorlanan sarhoş ile sözlü atışmanın ardından itiş kakış yaşandı. Olayın büyümesini, ihbar üzerine bölgeye gelen Yunus ekipleri önledi.

Alkollü şahıs ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı

Kaynak: İHA

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