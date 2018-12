Gündüz Müdürlük Yapıyor, Akşam Hasta Bakıyor

Şırnak'ta yaklaşık 1 ay önce göreve başlayan ve doktor başına düşen hasta sayısını azaltıp, hizmet kalitesini arttırmak için kolları sıvayan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumunda görev yaparken, akşam saatlerinden itibaren hasta muayene ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, yaklaşık 1 ay önce İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi. Başıbüyük, göreve başlar başlamaz hem doktor başına düşen hasta sayısını azaltmak hem de vatandaşlara hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kolları sıvadı. Sabah saatlerinde müdürlük yapan Başıbüyük, 17.00-18.00'dan sonra da Şırnak Devlet Hastanesinde hasta bakmaya başladı.

"DERDİMİZ VATANDAŞA HİZMET" Hekim başına düşen hasta sayısını azaltmak için görevi dışında hekimlik yapmaya karar verdiğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, "Yükü hafiflettikçe hastaya verilen hizmettin kalitesi de artacaktır. Bu kaliteyi de artırmayı hedefliyoruz. Tek derdimiz bu. 17.00-18.00'dan sonra bakabildiğimiz hastalarımıza maksimum düzeyde hizmet vermeye başlayacağız. Bu sadece poliklinik hizmeti şeklinde olmayacak. Yeri geldiğinde hastalara baktıktan sonra hasta ameliyatlarına da gireceğiz. Bizim derdimiz vatandaşa hizmet ise bunu iki koldan yapacağız. Hafta içi vaktimiz yetmezse hafta sonları da ameliyat yapmamız gereken yerlerde ameliyatlarımızı yapacağız. Hastaları mağdur etmeyecek şekilde hastalarımıza bakacağız" dedi.

"HER NOKTAYA HİZMET GÖTÜRECEĞİZ" Bu uygulamanın ilk geldiğinde aklında olduğunu belirten Başıbüyük, "İlk bir ay göreve başlamam nedeniyle işleri rayına oturduktan sonra hasta bakmayı planladık. Her gün mesai saati dışında 10 hastaya bakacağız. Yapabilirsek günde 2 ameliyat şeklinde planlamamız var. Bizim derdimiz mesai kavramı değil. Gece saat 01.00'de de aransam gelir hastama bakar, ameliyatımı yaparım. Acil bir hasta olur, gecenin bir saatinde bize ihtiyaç duyulur. Zaman ve mekan hiç önemli değil. Gece saatinde olur, ilçelerde olur. Hizmeti götürmemiz gereken her noktaya götüreceğiz. Bunu görevi sadece müdürlük olarak değil, hekimlik olarak da devam ettireceğiz. Bunu ben kendim yapıyorum ki diğer arkadaşlarımız da bunu yapsınlar. Bir hekime düşen hasta sayısı çok fazladır. Ben Cizre Devlet Hastanesinde günde 130 hasta bakıyordum. Hasta bakarak diğer hekimlerimizin üzerindeki yükü de hafifletmem gerekiyor. Yükü hafiflettikçe hastaya verilen hizmettin kalitesi de artacaktır" diye konuştu.

