Gündüz matematik öğretiyor, akşam dünya şampiyonluğu için ter döküyor
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Gündüz matematik öğretiyor, akşam dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Matematik Öğretmeni olan 27 yaşındaki Fatmahanım Gökçe, gündüz matematik öğretiyor, akşam hayalini kurduğu Kick Box Dünya Şampiyonluğu için çalışıyor.

Matematik Öğretmeni olan 27 yaşındaki Fatmahanım Gökçe, gündüz matematik öğretiyor, akşam hayalini kurduğu Kick Box Dünya Şampiyonluğu için çalışıyor. Gökçe, 2019 yılında Türkiye Şampiyonu oldu. Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalara ara verilmesiyle birlikte hayalini kurduğu hedefe ulaşmak için çalışıyor. Genç kadın, önce milli takıma seçilmeyi daha sonra da 52 kiloda Dünya Şampiyonu olmak istiyor. Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Gökçe'nin gündüz matematik öğretmesi ve akşam yaptığı zorlu antrenmanlar ise kameralara yansıdı.

'HEDEFİM MİLLİ TAKIMA GİRMEK VE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK'

Kick Boks branşının kendisini motive ettiğini söyleyen Gökçe, 'Hedefim milli takıma girmek ve Dünya Şampiyonu olmak. Bunun için çaba sarf ediyorum. Önümüzde uluslararası bir şampiyona var. Onun için hazırlanıyorum. 2019 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ama pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldık. Bu sene inşallah umut ediyorum ki Türkiye Şampiyonu olacağım tekrardan. Gündüzleri matematik öğretmenliği yapıyorum. Akşamları burada antrenman yapıyorum. Dediğim gibi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Matematik öğretmenliğini çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Matematiği öğretmeyi çok seviyorum. Aynı zamanca Kick Boks branşından da çok zevk alıyorum. İkisi birlikte bazen zor oluyor ama yaptığım Kick Boks branşı beni motive ediyor. Disiplinimi artırıyor. Kendime özgüvenimi geliştiriyor. Bu anlamda gerçekten çok faydasını gördüm. Tüm kadın arkadaşlara da öneriyorum' dedi.

'RİNGİN DIŞINDA ÇOK MERHAMETLİ VE ŞEFKATLİ OLUYORUZ'

Fatmahanım Gökçe, 'Ringin dışında çok merhametli ve çok şefkatli oluyoruz. Ama ringin içerisinde çok daha farklı oluyoruz. Karşımızda bir rakip oluyor ve elimizden geldiği kadar mücadele etmek zorundayız. Elimizden geldiği kadar sert vurmak zorundayız. O yüzden bunu kontrol edebiliyoruz. Birkaç dövüşçü öğrencim var. Onlarla aram gayet iyi. Örnek aldıklarını söylüyorlar. Bir nevi onlar için idol oldum. Çok farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorlar bana. Maçlarımı izliyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Gurur duyuyorum' diye konuştu.

'BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ ÇOK FAZLA'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın kendilerine verdiği desteğin çok fazla olduğunu belirten Gökçe, 'Tuzla Belediyesi'nin sporcusuyum. Belediye Başkanımız Sayın Şadi Yazıcı'nın çok desteği var üzerimizde. Bizi maçlara gönderiyor, aynı zamanda antrenörüm Ümit Yılmaz'ın da desteği çok. Başkanımızın bu tür amatör sporlara verdiği desteği her belediyenin örnek almasını umuyorum. Çünkü gerçekten desteği çok fazla. Bunu hissediyoruz' diyerek sözlerine son verdi.

Gündüz matematik öğretiyor, akşam dünya şampiyonluğu için ter döküyor
Gündüz matematik öğretiyor, akşam dünya şampiyonluğu için ter döküyor
Gündüz matematik öğretiyor, akşam dünya şampiyonluğu için ter döküyor
Gündüz matematik öğretiyor, akşam dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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