Gündeme damga vuran görüşme! Putin, barış için tek şartını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu: Taleplerimiz karşılansın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında, dünya kamuoyunun merakla beklediği bir görüşme gerçekleştirildi. Erdoğan, Putin'e barış çağrısını yinelerken, Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a silahların susması için tek şartını iletti. Buna göre Putin'in barış için Rusya'nın taleplerinin karşılanmasını istediği belirtildi. Ukrayna tarafının bu talebi nasıl karşılayacağı merak ediliyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes ilan edilip edilmeyeceği önemli soru işaretleri arasında bulunuyor. Yarın gerçekleştirilecek 3. tur müzakere görüşmeleri öncesinde tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti. Erdoğan beklendiği gibi barış çağrısını yinelerken, Rusya Devlet Başkanı Putin de ateşkes için "taleplerimiz karşılanmalı" şartını sundu.
İkili arasındaki görüşme 1 saati aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.
Erdoğan görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini söyledi.
Görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; Putin, Erdoğan'a Ukrayna ve yabancı müttefikleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca askeri operasyonun bitmesi için Rusya'nın taleplerinin karşılanmasını istedi. Putin'in Ukrayna tarafının saldırıyı durdurması gerektiğini de dile getirdiği öğrenildi. Yarın üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" ifadelerini kullandı.