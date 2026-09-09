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Komutan Kurumahmut 'tan Vali Masatlı 'ya ziyaret

Komutan Kurumahmut 'tan Vali Masatlı 'ya ziyaret
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6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, beraberindeki heyetle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

6’ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, beraberindeki heyetle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti.

HATAY’da gerçekleşen ziyarette, 6’ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, beraberindeki heyetle birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Mustafa Masatlı, Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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