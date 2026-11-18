Hatay Valisi Masatlı, WFP Türkiye Temsilcisi Cahill ile deprem sonrası imarı görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, BM Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Stephen Cahill'i makamında ağırladı. Görüşmede 6 Şubat ve sonrasındaki depremlerin ardından Hatay'da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları ile insani yardım ve gıda güvenliği faaliyetleri ele alındı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Stephen Cahill ile makamında bir araya geldi.
Gerçekleşen ziyarette, 6 Şubat ve devamındaki depremler sonrasında Hatay genelinde sürdürülen ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.
Görüşmede ayrıca deprem sonrası iyileşme süreci ile bölgede yürütülen insani yardım ve gıda güvenliği faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu