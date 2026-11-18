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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Stephen Cahill ile makamında bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, 6 Şubat ve devamındaki depremler sonrasında Hatay genelinde sürdürülen ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmede ayrıca deprem sonrası iyileşme süreci ile bölgede yürütülen insani yardım ve gıda güvenliği faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu