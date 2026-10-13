Haberler

Hatay'da 5 kafe ve oyun salonu ruhsatsız çıktı, idari işlem başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da 5 kafe ve oyun salonu ruhsatsız çıktı, idari işlem başlatıldı Haber Videosunu İzle
Hatay'da 5 kafe ve oyun salonu ruhsatsız çıktı, idari işlem başlatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, il genelinde internet kafe ve oyun salonlarına eş zamanlı denetim yaptı. 43 işletmenin denetlendiği uygulamada 210 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, ruhsatsız olduğu belirlenen 5 işletmeye idari işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik il genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

İl merkezi ve tüm ilçelerde internet kafeler ile oyun salonlarına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında 43 internet kafe ve oyun salonu denetlenirken, işletmecilere gerekli uyarı, tebliğ ve bilgilendirmeler aktarıldı. Denetimler sırasında toplam 210 şahsın kimlik sorgulaması ve kontrolü yapıldı. Kontroller sonucunda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 5 işletme hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Uçak kaçırılma alarmı verdi, havalimanı kapatıldı: Savaş uçakları havalandı

Yanlış alarm ülkeyi karıştırdı: Savaş uçakları havalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

DEM Parti'yi ayağa kaldıran görüntü! Art arda zehir zemberek tepkiler
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu

Gören dönüp bir daha baktı! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu sigara kararında ısrarcı

Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu kararında ısrarcı
Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
DEM Parti'nin miting yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkadılar

Siyasette sirkeli su polemiği! Miting alanını 40 gün böyle yıkayacak
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu