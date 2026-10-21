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Hatay Arsuz'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi

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Hatay Arsuz'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Hatay Arsuz'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Arsuz'da bir ikamette yaptığı aramada 4 kilo 621,80 gram esrar, 276 captagon ve 291.210 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda, zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik Arsuz ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, T.K.’nın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 kilo 621,80 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 9 kök kenevir, 276 adet captagon, 1 adet esrar öğütücü materyal ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 291.210,00 TL, 560 Dolar ve 600 Euro ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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