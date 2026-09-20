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Elazığ'da ata tohum domateslere ilgi, sezon sona yaklaşırken sürüyor

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Elazığ'da ata tohum domateslere ilgi, sezon sona yaklaşırken sürüyor
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Elazığ'da ata tohumla yetiştirilen yerli domateslere ilgi her geçen gün artıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle sezonda sona yaklaşılıyor; domatesler doğal aroması ve tadıyla sofralarda tercih ediliyor. Üreticiler geleneksel lezzetin korunmasının önemini vurguluyor.

Elazığ’da tarlalarda yetiştirilen domatesler, özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alırken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sezonda sona yaklaşıldı.

Elazığ’da geleneksel yöntemlerle ve ata tohum kullanılarak yetiştirilen yerli domateslere olan ilgi her geçen gün artarken, şehrin farklı bölgelerinde tarlalarda yetiştirilen domatesler, doğal aroması ve kendine özgü tadıyla dikkat çekti.

Üreticiler tarafından yıllardır korunarak gelecek nesillere aktarılan ata tohumlar, bölgenin tarımsal değerleri arasında önemli bir yer tutarken, bu tohumlardan elde edilen domatesler, özellikle lezzeti ve kokusuyla sofralık tüketimde tercih ediliyor.

Elazığ’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarlalardan toplanmaya başlanan domatesler, pazarlarda da tüketiciler tarafından ilgi görürken, üreticiler, ata tohumla yetiştirilen domateslerin geleneksel lezzetinin korunmasının önemini vurguladı. 

Haber: Özlem Özçelik

Kaynak: Haber Platformu
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