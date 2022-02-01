GÜNDEM ÖZETİNE
AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30)
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel