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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. Şentop, Sennaroğlu ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verecek.

Şentop ve Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.30/11.45/Ankara/19.30/14.00/TBMM/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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