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GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çevrim içi toplantıda buluşacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çevrim içi toplantıda buluşacak.

(Ankara/12.00/14.00/18.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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