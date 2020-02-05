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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına iştirak edecek, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.

05.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:00
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı grup toplantısına iştirak edecek, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, 'de halka hitap edecek.

(TBMM/11.00/ Kırıkkale/14.00/17.00)

Kaynak: AA
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