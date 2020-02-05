GÜNDEM ÖZETİNE

05.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına iştirak edecek, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.

(TBMM/11.00/ Kırıkkale/14.00/17.00)

Kaynak: AA