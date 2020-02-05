GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına iştirak edecek, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.
05.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına iştirak edecek, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.
(TBMM/11.00/ Kırıkkale/14.00/17.00)
Kaynak: AA