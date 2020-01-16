GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.

16.01.2020 03:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:02
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, 'nde TBMM Başkanı 'u kabul edecek.

(Ankara/11.00/17.00)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler