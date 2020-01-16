GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.
16.01.2020 03:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.
(Ankara/11.00/17.00)
Kaynak: AA