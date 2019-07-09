GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılacak, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında hazır bulunacak.

GÜNDEM ÖZETİNE

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılacak, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında hazır bulunacak.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek geçit törenine iştirak edecek.

(Saraybosna)

Kaynak: AA
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