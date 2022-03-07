GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mamaklı kadınların istihdamına katkı sağlamak için kurulan Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/17.00)

3- CHP'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türk-İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı" kapsamında Antalya Grand Şeker Otel'deki protokol imza törenine ve Manavgat Ulukapı Mahallesi'ndeki fidan dikim programına katılacak.

(Antalya/11.00/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi'nin açılışını yapacak, Gaziosmanpaşa'da Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak, Gaziosmanpaşa Farika Kütüphanesi'ni ziyaret edecek ve Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde Kadınlar Günü etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.30/14.30/15.50/19.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesince sığınmaevlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı Zafer Çarşısı'ndaki "Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası"nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

4- TBMM'den

MHP ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek.

(TBMM/10.45/09.45/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 18'inci RLC Günleri" programına video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek "Türkiye Ekonomisinin Gücü: Kadınlarımız" programına iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 2 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri ile şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadelesi, Liverpool-Inter ve Bayern Münih-Salzburg maçlarıyla başlayacak.

(Liverpool/Münih/23.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Vitoria-Gasteiz/23.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu maçları oynanacak. J Grubu'nda Darüşşafaka, TOFAŞ'ı konuk edecek; I Grubu'nda ise Galatasaray Nef, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Holon/20.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final turu ilk maçında Fenerbahçe Safiport, Letonya'nın TTT Riga ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Rzeszow/20.00)

6- TFF 2. Lig'de ertelenen 22. hafta maçları başlayacak; Kırmızı Grup'ta tek karşılaşma yapılacak.

7- Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği "Türkiye'de Kadın Futbolu ve Gelişimi" etkinliği gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.45)

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