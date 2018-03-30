Gündem Özeti / 30 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i kabul edecek.

(TBMM/10.00)

2- Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Kovaçi Mezarlığı'nı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek.

Srebrenica Anma Müzesi'ne ziyarette bulunacak Yıldırım, Saraybosna'daki Başçarşı'yı gezecek, cuma namazını Gazi Hüsrevbey Camisi'nde kılacak.

(Saraybosna)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Gemlik'teki adliye binasının temel atma törenine, AK Parti İl Başkanlığındaki şehitler köşesinin açılışı ile Orhangazi Mahallesi başkan ve yönetimlerine yetki belgelerinin verileceği törenlere katılacak.

(Ankara/11.00/Bursa/?16.30?/17.30)?

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programlarına, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek "Uzlaştırma Çalıştayı ve Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/14.30/10.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikasınca (TİSK) düzenlenecek 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni ile Metal-Sen Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/Ankara19.30)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Merkezefendi Şehir Kütüphanesi ve Seyyid Nizam Kütüphanesi Açılış Töreni"nde yer alacak.

(İstanbul/16.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu "Şehadetinin 9. Yılında Hasretle Yad Ediyoruz" Anma Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hilton Garden Inn Ümraniye Otel'de düzenlenecek Elektronik Sanayi Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Üniversitesinde düzenlenecek Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı'nda yer alacak.

(Ankara/15.00)

3- TÜİK, şubat ayı dış ticaret ile ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

2- İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziyi işgalinin yıl dönümü dolayısıyla "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek, Gazze sınırında "Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkı" için yürüyüş yapılacak.

(Kudüs/Gazze)

3- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Kahire)

4- İngiltere'de çifte ajan Sergey Skripal'ın zehirlenmesinin ardından birçok ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve Rusya'nın tepkisiyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Londra/Washington/Moskova/Brüksel)

KÜLTÜR-SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyonu tamamlanan Sultan Ahmet Türbesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 158 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davada 64 sanığın yargılanmasına Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlere ilişkin davada 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/09.00)

Bolu'da 23'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı FETÖ'nün İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına ilişkin davanın görülmesine devam edilecek.

(Bolu/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

(Sivas/20.00)

2- Voleybol Efeler Ligi klasman etabında Maliye Piyango ile Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.