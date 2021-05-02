GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mayıs 2021

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ve Sultan 1. Murad Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Edirne/11.30-17.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 39. haftası Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/16.00/20.30/Malatya/16.00/Gaziantep/20.30)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5. ve son maçında Galatasaray ile Nesibe Aydın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun