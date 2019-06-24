GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışına katılacak.

(14.00)

3- FETÖ davaları

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski üsteğmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/ 10.00)

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozan Yargıtay, Yazıcı ile Cenk Bahadır Avcı ve Hüseyin Yılmaz'ın yeniden yargılamasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(Muğla/ 14.30)

4- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu16 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

2- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna İspanya-ABD, İsveç-Kanada maçlarıyla devam edilecek.

(Reims/19.00/Paris/22.00)

3- 2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fildişi Sahili-Güney Afrika, E Grubu'nda Tunus-Angola ve Mali-Moritanya maçlarıyla sürüyor.

(Kahire/17.30/Süveyş/20.00/23.00)

4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sürüyor.

5- Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(İstanbul/14.30)

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Kaynak: AA