GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Bağcılar Belediyesinin "Başkan'la Süper Gezi" adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Bağcılar Belediyesinin "Başkan'la Süper Gezi" adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi kabul edecek.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Anadolu Lisesini ve Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret edecek, Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış törenine ve Masal Evi açılışına katılacak.

(Mardin/11.00-15.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı tüketici güven endeksini, 2020 yılı hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi yapılacak ve iki gün sürecek İklim Zirvesi başlayacak.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Süper Lig'de 36. hafta mücadelesi Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep ve Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 35. hafta maçları yapılacak.

4- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası'na kadınlarda müsabakalarla devam edilecek. Zeynep Yetgil (53 kilo), Mehlika Öztürk (57 kilo), Cansu Aksoy (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo) ve Merve Pul (72 kilo) müsabakalara başlayacak; Elif Yanık (59 kilo) ve Nesrin Baş (68 kilo) bronz madalya mücadelesi verecek.

(Varşova/12.30)

7- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ikinci gününde erkeklerde elemeler yapılacak; milli sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca ve Samet Demir yarışacak.

(Basel/14.00)

8- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00)

9- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı, Jeopark Kula Belediyespor-Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun