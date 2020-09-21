GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Eylül 2020
21.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:03

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısı ve 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/17.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikası satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Görüşmeleri başlayacak, dünya liderleri bu yıl sanal düzenlenen zirveye video mesaj yoluyla katılacak.

(New York)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maç haftası 3 karşılaşmayla başlayacak.

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank-Türk Hava Yolları, Beşiktaş-PTT, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/17.00/18.30/Aksaray/17.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. haftasında Solhanspor-Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maçları oynanacak.

(Bingöl/Bursa/13.00)

4- Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası başlayacak. Şampiyonanın ilk yarışında sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "zamana karşı" etabında mücadele verecek.

(Sakarya/09.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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