GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek Kadının Statüsü Komisyonunun 66. oturumunun resmi açılışına ve Bakanlar Düzeyinde Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(New York)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilecek "O Günün Hikayesi" programına katılacak, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu ve Formula 2'de yarışacak milli sürücü Cem Bölükbaşı'nı kabul edecek.

(Ankara/10.30/15.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, GZT Giresunspor-Gaziantep FK, pazar gününden ertelenen Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/20.00/İstanbul/16.00/20.00)

3- Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'nun 2. haftasından ertelenen maçta Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ludwigsburg/22.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)

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