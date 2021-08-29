GÜNDEM / 29 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Tekirdağ/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Yılı Projeleri Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00/13.20)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Atletizmde Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Mihriban Korkmaz, okçulukta Karışık Takım Makaralı Yay ekibi ve judoda Raziye Uluçam müsabakaya çıkacak.

(Tokyo/09.00/15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası 8'li final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Plovdiv/17.30)

4- Süper Lig'in 3. haftası Kasımpaşa-Galatasaray, Demir Grup Sivasspor-Göztepe, GZT Giresunspor-Trabzonspor, Altay-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Sivas/19.15/Giresun/İzmir/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 1. Lig'in 3. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Manisa, Denizlispor-MKE Ankaragücü, İstanbulspor-Altınordu müsabakalarıyla sonlanacak.

(Erzurum/Ankara/19.15/Denizli/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- TUSAŞ yeni uydu ihracatına hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk uydu ihracatına imza atan TUSAŞ, yakın zamanda ikinci ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyor

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas:

"Arjantin'deki ARSAT operatörü için haberleşme uydusu yapacağız. Uluslararası arenada başka fırsatları da takip ediyoruz. Yakında benzer bir haberleşme uydusuna yönelik görüşmelere de başlayacağız. İkinci uydudan sonra devamı da gelecek"

"Ordumuzun bir haberleşme uydusu ihtiyacı söz konusu. Onu da bu tür bir çözümle verebilmemiz mümkün. Türkiye'deki operatörümüzün 2030'dan önce, 2025'ten sonra bazı uydularını yenilemesi gerekiyor. Onlarla ilgili de görüşmeler yaptık"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun