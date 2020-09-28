GÜNDEM / 28 Eylül 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aynı sempozyumda konuşma yapacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle toplanacak partisinin Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Dereli ilçesini ve Giresun Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşması"na iştirak edecek.

(Giresun/09.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun, cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 3. haftasının son maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 3. haftası, Beypiliç Boluspor-Altınordu ve Menemenspor-Tuzlaspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. haftanın son maçında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Antalya/15.00)

5- Anadolu Efes'in Zoom üzerinden düzenlediği medya buluşmaları organizasyonunda, Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin soruları cevaplayacak.

(17.00)

6- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) ana tablo maçları sürüyor.

ÖZEL HABER

1- Salda'nın "Beyaz Adalar" bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacak"

"Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz"

"Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık"

"Bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın"

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir:

"Solunum problemi olan hastalarımız çok arttı. Tabi onların takibi de bizim için zor oluyor çünkü çoğuna oksijen destek tedavisi, buhar ve nebul tedavisi vermemiz gerekiyor"

Acil Tıp Uzmanı Dr. Ali Demir:

"Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın. 34 yaşında genç bir hastamız, bu hastalıktan yaşamını yitirdi. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz"

(Muhammet Fatih Gökmen/Kırıkkale)

3- GRAFİKLİ - TEKNOFEST 2020 dolu dolu geçti

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te birbirinden değerli etkinliklerle tamamlandı

Bu yıl 100 binden fazla yarışmacının başvurduğu organizasyona Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi kabul edilmedi

Festivali dört gün boyunca başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili ziyaret etti

Yerli ve milli yazılım kartının tanıtıldığı festivalde önemli teknolojik gelişmeler aktarıldı, yarışmalar ve uçuş gösterileri gibi etkinlikler düzenlendi

(Kerem Kocalar/Gaziantep)

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Kaynak: Anadolu Ajansı