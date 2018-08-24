Gündem / 24 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arjantin'de yapılan G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda konuşacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Salta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

-Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin'de kabul edilecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aral Gölü'nü Kurtarma Uluslararası Fonu kurucu ülkeleri Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan devlet başkanları konseyi toplantısı Türkmenistan'da gerçekleştirilecek.

(Taşkent)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.

(Rize/19.15) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta Boluspor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Bolu/19.15) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'taki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Antalya/19.00) (Fotoğraflı)

4- 2018 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası Almanya'nın başkenti Berlin'de devam ediyor.

ÖZEL HABER

1- ASELSAN hayat kurtaracak

ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi

Şirketin mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme kabiliyeti ile METsis'in elektroşok cihazları konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi hedefleniyor

Dünyadaki otomatik defibrilatör cihazı pazarı yaklaşık 3 milyar dolar buluyor ve pazar hızla büyüyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Belediyelere "bisiklet yolu" ve "gürültü bariyeri" desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla belediyelere 3 bin kilometrelik bisiklet yolu ile ulaşımdan kaynaklanan gürültüye maruz kalanların beden ve ruh sağlığının korunması için 60 bin kilometrelik "gürültü bariyeri" desteği verilecek

Bakanlık tarafından sağlıklı ve çevreci yaşam hedefiyle halkın daha rahat yürüyüş yapabileceği 3 bin kilometrelik yürüyüş yolunun yanı sıra Çevre Dostu Sokak Projesi ile de vatandaşların günlük stresini atabileceği, sportif araçların da yer alacağı yaşam alanları oluşturulacak

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

3- "Türkiye ekonomik patlama için altyapıyı geliştirmeli"

Çinli teknoloji devi ZTE'nin Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Li Ming:

"Türkiye ekonomik merkez ve dinamik oluşu, genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bölge olarak karşımıza çıkıyor"

"Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekominikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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