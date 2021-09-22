GÜNDEM / 22 Eylül 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'i kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenecek Gaziler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılacak aylık olağan toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Google Oyun ve Uygulama Akademisi Tanıtım ve İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.45/17.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesine Gaziantep-Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor-Galatasaray ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/17.00/Kayseri/İzmir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci, Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftası, yapılacak birer maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'yi karantina listesinden çıkaran İngiltere'den 3 ayda 200 bin turist bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"İngiltere'nin bugünden itibaren Türkiye'yi, seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması yönündeki kararını olumlu buluyoruz, turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz"

"İngiltere'de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması mevcut. Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor"

"Türkiye'nin turizmde 2019 verilerine göre 35 milyar dolar civarında döviz geliri oldu. 2024'te döviz gelirimizin 40 milyar doların üstünde olacağına yürekten inanıyorum"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- "Türkiye'nin kolezyumu"nda seçkinlere özel 1800 yıllık localar bulundu

Roma'nın simgesi tarihi yapı Kolezyum'un benzeri olarak arkeoloji dünyasının dikkatini çeken Bergama Amfi Tiyatrosu'nda yürütülen "TransPergMikro" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda tarihe ışık tutan yeni buluntular elde edildi

Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson:

"Burada Kolezyum'un bir benzerini yapmak istediler ve buraya halkın her kesimi geldi. Toplum içinde farklılıklar da vardı. Çok zengin, çok önemli ailelerin özel bölümleri olurdu. Bu bölümleri, koltukları isimleriyle buluyorlardı"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA - Son Dakika Haberleri