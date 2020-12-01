GÜNDEM / 1 Aralık 2020

CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin grup toplantıları düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtımı" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

KİT Komisyonunda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin "sosyal koruma" istatistikleri ile "kültür ekonomisi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Takım, son çalışmasını antrenman sahasında yapacak.

(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve takımdan bir oyuncu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Takım, son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası A, B, C ve D Gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında Rusya'yı konuk edecek.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Menemenspor-Ankaraspor maçı yapılacak.

(İzmir/13.30) (Fotoğraflı)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Spor Salonu'ndaki B Grubu birinci aşama maçlarının ilkinde Çekya'nın USK Prag takımıyla karşılaşacak.

Grubun diğer maçında, Fransa'dan ASVEL Feminin ile Polonya'dan Arka Gdynia karşı karşıya gelecek.

Caferağa Spor Salonu'ndaki A Grubu mücadelesinde Rus ekipler Dynamo Kursk ve Nadezhda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00/20.00/19.00) (Fotoğraflı)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.15/20.15) (Fotoğraflı)

8- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Rusya'nın CSKA takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamı için oluşturulan "korumalı iş yerleri"ne, yılın ilk 6 aylık döneminde her bir engelli çalışan için aylık 805 lira, ikinci 6 aylık dönem içinse aylık 851,95 lira ödeme yaptı

Korumalı iş yerleri, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların, özel sektör ile iş birliğiyle ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdamına ve uzun süreli iş hayatında kalmalarına olanak tanıyor

Bakanlık, engelli bireylerin işe uyum süreçlerinin takibi, iş hayatında karşılaştıkları zorlukların giderilmesi amacıyla 51 ildeki 72 birimde uygulanan "Engelli İş Koçluğu"nu da 81 ilde yaygınlaştıracak

(Burcu Çalık/Ankara)

2- İTO'dan yeni yılda reel sektöre yönelik "Anti-Kovid 2021" önerileri

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracatımız için bir dizi anti-Kovid 2021 tedbirlerinin, özel sektörümüzün yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması için kıymetli olacağı inancındayız"

"Sosyal izolasyon kuralları gereği kapalı olmasına karar verilen ve İstanbul'da 20 bin civarında bulunan işletmenin, bu süreç boyunca vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması yararlı olacaktır"

"İşletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen karları tutarında faizsiz kredi desteği verilmesi de adeta bir 'yokuş kalkış desteği' vazifesi görecektir"

"Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı iş dünyamızın can kulağıyla beklediği düzenlemeler kapsamındadır"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Ahşap tutkusunu gençlere de aşılıyor

Ahşap oyma ustası Galip Ağırkaya, tükenmeye yüz tutan meslekler arasında olan sanatının inceliklerini genç nesillere aktarıyor

Doğada gördüğü her şeyi kendine özgü yorumuyla ahşaba yansıtan Ağırkaya, Independenta tanker kazası nedeniyle büyük hasar alan ve kalfalıktan ustalığa geçişine vesile olan Haydarpaşa Garı'nın restorasyonundaki eserleriyle de gurur duyuyor

Galip Ağırkaya:

"Bundan sonra bizim öğrendiklerimizi başka nesillere aktarmamız lazım ki bu ülkede bu meslek devam edebilsin. Ben şu gözle bakıyorum; bir kişiyi yetiştirebilirsem, bu ülkede ahşap oymacılık 30 yıl daha ölmez"

(Merve Yıldırım/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: Anadolu Ajansı