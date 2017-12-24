Güncelleme - Muş'ta Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Muş'un Hasköy ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Sayanlar Mahallesi'nde Afşar ile Basum ailelerinin fertleri arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Arazi anlaşmazlığı ve ağaç kesme nedeniyle yaşandığı iddia edilen kavgada Fetullah ve oğlu Resul Afşar ile Hamdullah, Asya, Adil ve Cüneyt Afşar ile Ecevit Kızılkan yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fetullah ve oğlu Resul Afşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi ise sürüyor.



Polis, olaya karıştıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan kavgada yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazeleri ise Hasköy İlçe Mezarlığında defnedildi.



Kanaat önderlerinden Hikmet Karayel, olayın ardından kurulan taziye çadırında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tüm Hasköy halkını üzdüğünü söyledi.



Olayın kendilerini rahatsız ettiğini aktaran Karayel, "Hepimiz üzgünüz, şoktayız. İlçemizde ve aşiretimizde olmayan bir olay. Ortada bir kan davası, bir önemli olay yok. Aile içinde. Hem amca çocukları hem de dayı yeğen iki taraflı bir akraba bağı var. Biz bunu bir cinnet olay olarak değerlendiriyoruz. Onun için tüm ilçe halkı, bölge ve aşiret olarak üzüntülüyüz. Allah bir daha böyle acı bir olay yaşatmasın bize. Hiç istemediğimiz olaylardır."



Karayel, bölgede bu tür olayların yok denenecek seviyeye düştüğünü vurgulayarak, olayda yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.



İlçe sakinlerinden Kerem Sayan ise olay yüzünden ilçe halkı olarak üzüntü duyduklarını dile getirdi.