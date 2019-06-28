GÜNCELLEME - Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi

Teknik bir arıza nedeniyle kabin basıncı düşen Sunexpress'in Antalya-Adana seferini yapan tarifeli uçağı, Adana Havalimanı'na sorunsuz indi.

Antalya Havalimanı'ndan, sabah hareket eden Sunexpress'e ait XQ 7630 sefer sayılı uçağın kabin basıncı, Adana Havalimanı'na yaklaşıldığı sırada teknik arıza nedeniyle düştü.

İniş hazırlığı sırasında kabin basıncının düşmesi sonucu, uçakta oksijen maskeleri açıldı.

Uçak, verilen izinle havalimanına öncelikli olarak sorunsuz indi.

Yolcular tahliye edilirken, aprona tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.

Adana-Antalya seferi iptal

Aynı uçağın, XQ 7631 sefer sayılı Adana-Antalya seferi ise teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Hava yolu şirketinin uçak üzerindeki teknik incelemesinin sürmesinden dolayı, Antalya'ya gidecek yolcular arıza nedeniyle bir süre bekletildi.

Daha sonra, bazı yolcular Antalya'ya aynı firmanın başka bir uçağı ile gitmesi için Gaziantep Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı yolcuların ise talepleri üzerine biletlerinin iptal edildiği, bir kısmına da yarınki Antalya seferi bileti düzenlendiği öğrenildi.

Gaziantep Havalimanı'na yönlendirilen yolculardan Mustafa Kökel, AA muhabirine, uçak arızası nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Antalya'ya gitmesi gereken, acil işi olan yolcuların aynı firmanın Gaziantep'ten buraya gidecek uçağına yönlendirildiğini belirten Kökel, şöyle konuştu:

"Bizim bugün Antalya'da olmamız gerekiyor. Ancak bu firmanın bugün başka bir Adana-Antalya seferi olmadığından, benim gibi yaklaşık 50 kişilik bir yolcu grubu Adana'dan otobüse bindirildi. Adana'dan Gaziantep'e gidiyoruz. Buradan Antalya'ya 15.05'te kalkması planlanan uçakla gideceğiz. Bazı yolcular da biletlerini iptal etti. Bazılarına ise yarınki seferin biletleri verildi."

Kaynak: AA