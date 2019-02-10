Güncelleme - Cinayetin İzlerini Silmek İçin Cesedi Çamaşır Suyuyla Yıkamışlar

Kütahya'daki asansör tamircisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan maktulün eşi ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen kişinin, ormanlık alana attıkları cesedi kısa sürede çürümesi ve cinayetin izlerini silmek için çamaşır suyuyla yıkadıkları ortaya çıktı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Şubat'ta Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya giden kişi tarafından fark edilen erkek cesedinin, parmak izinden yola çıkarak kimliğine ulaştı.



Çalışmalar sonucu öldürülen kişinin, kent merkezinde ikamet eden 60 yaşındaki asansör tamircisi Adnan Soysal olduğu tespit edildi.



Boynunda, bacağı ve kollarında kırıklar olan Soysal'ın, öldürüldükten sonra bölgeye atıldığı belirlendi.

Savcılıkça ifadesi alınan maktulün 2,5 yıllık eşi Fatma Soysal (45), geçimsizlik nedeniyle kocasıyla yaklaşık üç aydır görüşmediğini öne sürdü. Fatma Soysal'ın, maktulle dördüncü evliliğini yaptığı öğrenildi.



Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuran İl Jandarma Komutanlığı, muhtemel şüphelileri belirleyerek takibe aldı.



Soruşturmayı genişleten ekip, Fatma Soysal'ın, 21 Ocak'ta eşinin maaşını banka ATM'sinden çektiğini ve savcılıkta verdiği ifadede çelişkiler olduğunu tespit etti.



Elde edilen deliller ve tanık ifadelerine göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki eve kapatılan Adnan Soysal'ın yaklaşık 15 gün darbedilerek işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü anlaşıldı.



Bunun üzerine Fatma Soysal ile gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Mesut Kahraman (27) gözaltına alındı.



Sopayla dövülerek öldürüldüğü iddiası



Kahraman'ın, sorgusunda Fatma Soysal ile uzun süredir ilişkisinin olduğunu söylediği öğrenildi.



Adnan Soysal'ı, eşinin sopayla döverek öldürdüğünü iddia eden Kahraman, şunları anlattı:



"Adnan öldükten sonra kıyafetlerini yaktık. 26 Ocak gecesi cesedi abimin kamyonetiyle Hisarcık ilçesindeki ormanlık alana götürdük. Hem iz kalmaması hem de kısa sürede çürüyerek yok olması için cesedin her tarafına çamaşır suyu döktük. Fatma bunu televizyonda yayımlanan kriminal dizilerden ve internetten öğrenmiş. Daha sonra eve gelerek iz kalmaması için temizlik yaptık, duvarları boyadık ve evi boşalttık."

Öte yandan, çamaşır suyu dökülmesi nedeniyle ormandaki vahşi hayvanların cesede yaklaşmadığı belirlendi.



Katil zanlısı Fatma Soysal ise suçlamaları reddetti.



Eşi adına sahte sosyal medya hesabı açmış

Bu arada, Fatma Soysal'ın, eve kapatıldığında ortadan kaybolmasının dikkati çekmemesi için nüfus cüzdanındaki fotoğrafı kullanarak eşi adına sahte sosyal medya hesabı açtığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından eşinin yakınlarına ve arkadaşlarına mesajlar gönderen Fatma Soysal'ın, "Ben Suriyeli bir kadınla yaşamak için artık İstanbul'a yerleştim. Beni merak etmeyin." ifadelerinin de yer aldığı yazışmalar yaptığı tespit edildi.



Şüpheliler, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA