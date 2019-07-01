GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıkemer ile Avşar Mahalleleri arasında Dereköy mevkisindeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Söke Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ekipler, yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangını, 6 arazöz ve bir su tankeriyle kontrol altına almaya çalıştı.

Zeytin ağaçlarının da bulunduğu alanda süren yangının Sarıkemer Mahalle Mezarlığına sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle saatler süren çalışma sonucu söndürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA