Güncelleme 2 - Gaziantep'te Düğünde Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 6 Yaralı

Gaziantep'te bir düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki bir sokak düğününde K.Ö. (56) pompalı av tüfeğiyle ateş etti.



Saçmaların isabet ettiği H.H. (13), Z.C. (17), H.C. (32), E.Ö. (11), H.Ö. (14) ve R.Ö. (10) hafif yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Şüpheli K.Ö'nün 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan firari olduğu öğrenildi.



Öte yandan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.