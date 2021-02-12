GÜNCELEME 2- Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi

SABAH NAMAZINA KALKMIŞ

Vatandaşlardan Turhan Bulut ise sabah namaza kalktığı sırada depremin olduğunu söyledi. Bir anda her yerin sallanmaya başladığını belirten Bulut, "Yatak odasında gardırop kapakları gezinmeye başladı. Bir iki saniye arayla deprem 2 defa oldu gibi geldi bana. İkincisi biraz daha hafifti. Bir şey yapamadık, elden bir şey gelmiyor. Allah'ın takdiri." diye konuştu.

"ELİN AYAĞIN KURUYOR"

İlk anda sokağa çıkamadıklarını dile getiren Bulut, "Aniden başladı ve bitti. Bir anda herkes evinde uyandı. Bütün ışıklar yandı. Aniden olan bir şey olduğu için bir şey yapamıyorsun. Elin ayağın kuruyor bir anda." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor