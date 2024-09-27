Üye Girişi
Haberler

Zülkif Dağlı İçin Çorum'da Uğurlama Töreni Düzenlendi

Zülkif Dağlı İçin Çorum'da Uğurlama Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Zülkif Dağlı, Çorum'da düzenlenen törenle uğurlandı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Zülkif Dağlı için Çorum'da uğurlama töreni düzenlendi.

Çiftçi, Vali Konutu bahçesindeki törende protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Dağlı, tören öncesi kendisini uğurlamaya gelenlerle sohbet etti.

Uğurlama törenine katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Dağlı, daha sonra ailesiyle konuttan ayrıldı.

Dağlı'yı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri uğurladı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Politika Mülkiye Eğitim Güncel Tören

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

Market yaşlı adamın üzerine çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });