Zülkif Dağlı İçin Çorum'da Uğurlama Töreni Düzenlendi

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Zülkif Dağlı için Çorum'da uğurlama töreni düzenlendi.

Çiftçi, Vali Konutu bahçesindeki törende protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Dağlı, tören öncesi kendisini uğurlamaya gelenlerle sohbet etti.

Uğurlama törenine katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Dağlı, daha sonra ailesiyle konuttan ayrıldı.

Dağlı'yı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri uğurladı.