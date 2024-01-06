Zonguldak ve Ankara'da Tefecilik Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 49 Gözaltı

ZONGULDAK ve Ankara'da tefecilik yaparak 320 milyon TL kara para aklayan ve kamuyu zarara uğratan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartı ile 31'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak'ta, tefecilik yaparak kara para aklayan suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere Zonguldak ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Zonguldak'ta 19, Ankara'da 30 şüpheli gözaltına alındı. 49 şüpheli, işlemleri için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 3 gün süren sorgunun ardından, şüphelilerin tefecilik yaparak 320 milyon TL kara para akladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 31'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

18 şüpheli ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, haklarında 'suç örgütü kurma, suç gelirlerini aklama, tefecilik, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından işlem yapıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklandı.