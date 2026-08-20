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Zonguldak Valisi, Yeni BEUN Rektörünü Kabul Etti

Zonguldak Valisi, Yeni BEUN Rektörünü Kabul Etti
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'u makamında kabul etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'u makamında kabul etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Ulusoy'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti.

Ulusoy'u yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, 2026-2027 Akademik Yılı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkürlerini sunan Ulusoy, üniversiteyi yükseköğretim camiasında daha ileri noktaya taşımak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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