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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı ve toplumun dayanışma anlayışını ön plana çıkardı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, 3 Aralık'ın engelli bireylerin toplumla daha güçlü şekilde bütünleşmesi, başarılarının takdir edilmesi ve karşılaştıkları zorlukların anlaşılması açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu belirtti.

Bu özel günün engelleri birlikte aşma sorumluluğunu hatırlatan bir anlam taşıdığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerimiz, sosyal hayatımızın eşit ve değerli bireyleridir. Eğitim, sanat, spor ve bilim gibi alanlarda sergiledikleri başarılar, toplumumuzun ortak bir ilham kaynağıdır. Kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılar, yalnızca bireysel birer hikaye değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, eşitlik anlayışının ve kapsayıcılığın bir göstergesidir. Onların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için fırsatlar yaratmak, yaşamlarını kolaylaştırıcı adımlar atmak ve destek mekanizmalarını güçlendirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Alaplı'da derin deniz deşarj sistemi tekrar devreye alındı

Alaplı ilçesinde bir süredir kullanılamayan derin deniz deşarj sisteminin bakım ve onarımın ardından tekrar devreye alındığı bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, kapsamlı bakım ve onarım yapılan tesisin tekrar çalışmaya başladığını ifade etti.

Tesiste kullanım ömrünü tamamlamış veya tamamlamak üzere olan çok sayıda parçanın daha dayanıklı malzemelerle değiştirildiğini aktaran Tekin, "Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira civarında bir harcama yaptık ve tesisi uzun süreli çalışabilecek seviyeye getirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
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