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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar ve muhtarlarla Mekekler Köyü Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen Ulupınar, talep ve önerileri dinledi.

Ulupınar, altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların kısa sürede başlayacağını, bölgenin daha modern ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

Enerjisa Şebeke Operasyon Mühendisi Atakan Cin ve mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantıda ise yakın zamanda faaliyete geçecek trafo merkezi ile sokak ve caddelerin aydınlatılması konuları ele alındı.

BEUN Rektörü Özölçer, şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversite ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Şehit ve Gazi Yakınlarına Yönelik El Sanatları Kursu Projesine İlişkin Protokol" kapsamında kurslara katılan şehit ve gazi yakınlarıyla görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Farabi Kampüsü Konuk Evi'nde düzenlenen programa Rektör Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, akademisyenler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Özölçer, şehit ve gazi yakınlarına yönelik anlamlı projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu kurslarla, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yakınlarına hem sosyal destek sağlamak hem de onları el sanatları alanında yetkinleştirmek istiyoruz. Projemiz, toplumsal dayanışmanın ve vefanın simgesi olarak, şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin hayatına küçük de olsa katkı sunmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel
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