Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları makamında ağırladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Ziyarete Meşrutiyet Mahallesi muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Kılav, Saraycık köyü muhtarı Esengül Altun, Kabalaklı köyü muhtarı Yakup Avcı, Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Murat Köse, Yeni Mahallesi muhtarı Tahsin Koca ile İdare ve Denetim Müdürü Halil İbrahim Danacı katıldı.

-Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'dan Muhtarlar Günü mesajı

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılında 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan ettiğini anımsatarak, yerel yönetimlerin önemine değindi.

Muhtarların, halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğüne işaret eden Ulupınar, "D?m?kr?si zincirinin ilk h?lk?sını ?luştur?n muht?rlık t?şkil?tı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir." ifadelerini kullandı.

-Devrek'te muhtarlar protokol üyeleriyle buluştu

Devrekli Muhtarlar Derneği üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, programda yaptığı konuşmada, kamu kurumları temsilcileri ve muhtarın her noktada üstün vazife anlayışıyla çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak zorunda olduklarını aktaran Evlice, bu anlayışla hizmet eden muhtarlara teşekkür etti.

Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkcı da demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlığın önemine işaret ederek, devlet ile halk arasında köprü vaziyeti gören muhtarların, halkın huzur ve refahını sağlamak için gece gündüz çalıştığını bildirdi.

Devrek Öğretmenevi'ndeki programa, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve protokol üyeleri katıldı.