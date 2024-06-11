Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Tevfik Soy ve maden şehitleri için dua edildi.

Gelik İşletmesi'nde düzenlenen programda, 4 Haziran'da yaşamını yitiren Tevfik Soy ve maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Çöp konteynerinde civciv bulundu

Kozlu ilçesinde yaşayan Mertcan Aydın (30), iş yerine gittiği sırada çöp konteynerinden civciv sesi duydu.

Bunun üzerine harekete geçen Aydın, çöp konteynerinden 4'ü telef olan, 5 civcivi çıkardı.

Daha sonra veteriner kliniğine götürülen civciv, yapılan müdahaleye rağmen telef oldu.

Aydın, gazetecilere, civcivleri çöpe atanların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.