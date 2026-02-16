Haberler

Bakan Işıkhan'dan Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin paylaşım Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Olayda hayatını kaybeden işçilere başsağlığı dileyen Işıkhan, yaralı işçiye acil şifalar temenni etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçüğü araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
