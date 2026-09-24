Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, sağanak sonrası çamurla dolunca ziyarete kapatıldı

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Zonguldak'ta etkili olan sağanağın ardından içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.

Bunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak.

Kaynak: AA