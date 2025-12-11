Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerine el konularak imha edildi.

Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, her ay düzenli olarak marketlerin denetlendiği, bugün yapılan kontrollerde raflardan indirilmeden satışa sunulan tarihi geçmiş ürünlere el koyulduğu belirtildi.

Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünleri bulunduran işletmeler hakkında tutanak tutularak ceza işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, denetimlerde el konulan süt, unlu mamuller, bisküvi ve benzeri birçok ürününün ekiplerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alaplı Belediyesi Zabıta Amiri Yılmaz Acar, halkın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Karadeniz Ereğli'de halk otobüslerinde denetim yapıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma hizmeti veren Çilek Halk Otobüsü Kooperatifi'ne ait 115 halk otobüsünde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, toplu taşımaya yönelik vatandaşlardan gelen şikayetleri yerinde inceledi.

Denetimlerde 23 otobüsün engelliler için zorunlu olan rampalarının çalışmadığı tespit edildi.

Ulaştırma Müdürü Koray Sivrikaya, gazetecilere, tespit ettikleri aksaklıları 1 hafta içerisinde gidermeyen toplu taşıma araçlarına gerekli cezai müeyyide uygulanacağını, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Devrek Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek ziyaretlerini sürdürüyor

Devrek Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın, haneleri tek tek ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlediği belirtilen açıklamada, "Başkanımız, her bir evin kapısını samimi bir tebessümle çalıyor, hemşerilerimizin dertlerine ortak oluyor, sevinçlerini paylaşıyor. Bu anlamlı ziyaretlerde ihtiyaçlar yerinde tespit edilerek çözüme dönük tüm adımlar büyük bir hassasiyetle hayata geçiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, belediye ekiplerince gelen talepler doğrultusunda hasta yatağı ve tekerlekli sandalye desteği sağlandığı, yapılan yardımların vatandaşların yaşam konforunu artırdığı ve ailelerde memnuniyet oluşturduğu kaydedildi.