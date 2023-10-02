Zonguldak'ta Virajı Alamayan Araç Kaza Yaptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde virajı alamayan araç sürücüsü kaza yaptı. Refüje çıkan aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün 14.20 sıralarında Gökçebey ilçesi Şahintepe mevkisinde yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan iki araç seyir halindeyken araçlardan biri virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç refüje çıktı. Kazada araçta hasar meydana gelirken araçta bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı saniye saniye görüntülendi. - ZONGULDAK