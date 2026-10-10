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Zonguldak'ta Üzülmez Tüneli mevkisinde iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Zonguldak'ta Üzülmez Tüneli mevkisinde iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Zonguldak'ta Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Üzülmez Tüneli mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Zonguldak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Üzülmez Tüneli mevkisinde R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç ile E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.D, Ş.D, M.D. ve F.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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