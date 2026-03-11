Haberler

Zonguldak'ta uçurumdan düşen 4 kişiden 1'i öldü

Karadeniz Ereğli ilçesinde yamaçtan uçuruma düşen 4 kişiden 1'i olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

??????? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yamaçtan uçuruma düşen kişilerden 1'i öldü, 3'ü yaralandı.

Kayalıdere mevkisine araçlarıyla giden ve akraba oldukları öğrenilen 4 kişi araçtan indikten sonra yürüyüşe başladı. Bu sırada gruptaki kişilerden biri yüksekten düşme tehlikesi geçirince iş insanı Ömer Danışmaz arkadaşını tutmak istedi.

Müdahale etmeye çalışan diğer arkadaşlarının da dengesini kaybetmesiyle 4 kişi uçurumdan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Danışmaz'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hafif yaralı olduğu ve ayakta tedavisinin ardından hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

Ömer Danışmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
