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Zonguldak'ta Trafik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Trafik Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Kaymakam Muhammed Evlice başkanlığında trafik komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda taşımalı eğitim, yaya geçitlerinin durumu ve kış aylarında alınacak tedbirler gibi konular görüşüldü. Yetkililer, huzur ve güven ortamının sağlanması için işbirliği içinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Trafik Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Evlice başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında alınan tedbirler, yaya geçitlerinin durumu, park sorunları ve kış aylarında alınan tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Evlice, yaptığı konuşmada, huzur ve güven ortamının bozulmaması için tüm kurumların birlikte hareket edeceğini belirterek, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar da trafik düzenlemeleri konusunda atılacak adımlara destek vereceklerini bildirdi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Devrek Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel
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