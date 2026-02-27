Haberler

Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen kadının cenazesi Düzce'de toprağa verildi

Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen kadının cenazesi Düzce'de toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Melike Arıkan, Düzce'nin Yığılca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Kazayı yapan sürücü tutuklandı.

Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, İncivez Mahallesi Son Durak mevkisinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Melike Arıkan'ın cenazesi yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Düzce'nin Yığılca ilçesi Kırık köyüne götürüldü.

Arıkan'ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Arıkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Öte yandan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü M.F.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İncivez Mahallesi Son Durak mevkisinde, 25 Şubat'ta, M.F.Ç.'in (75) kullandığı 35 CFV 074 plakalı otomobil 35 CJM 624 plakalı araca akü takviyesi yaptığı sırada aniden hareket etmiş, önce iki kişiye çarpan araç daha sonra çöp konteynerlerine çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp konteyneri yol kenarında yürüyen Mehmet Arıkan (60) ve kızı Melike Arıkan'a (27) çarpmıştı.

Baba ve kızıyla diğer iki kişi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, Melike Arıkan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
ABD ordusu, Trump'a İran'a yönelik saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var

ABD ordusu, Trump'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
İran'ı kuşatan ABD askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler

İran'ı kuşatan dev askeri yığınağı ABD'nin can düşmanı ifşa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı

Otomotiv devinin çalışanları için zor günler kapıda! Rakipleri geldi
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü